Власти Гонконга запретили антиправительственный митинг

Гонконгская полиция не одобрила заявку оппозиционных сил на проведение очередного антиправительственного митинга в материковой части города в ближайшее воскресенье. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

Организация «Гражданский фронт за права человека» намеревалась созвать шествие от торгово-развлекательного района Чим Ша Цуй до здания вокзала Западный Коулун новой скоростной железной дороги в КНР. Демонстранты намеревались, в частности, выразить протест по поводу недавнего решения властей о запрете на ношение масок.

Мероприятие не было одобрено по соображениям общественной безопасности с учетом массовых беспорядков, которыми сопровождались аналогичные акции прежде. Так, полиция обратила внимание на то, что радикальные участники недавних подобных уличных выступлений пускали в ход бутылки с зажигательной смесью. Вместе с тем не исключено, что многие демонстранты все же выйдут на улицы, несмотря на запрет.

«Гражданский фронт за права человека» является организатором крупнейших демонстраций, которые проходят здесь с начала лета. В минувшую среду лидер Фронта Джимми Шам подвергся избиению группой лиц и был госпитализирован. На активиста напали как минимум четверо злоумышленников, не являющихся этническими китайцами, с молотками и гаечными ключами.