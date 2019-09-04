Власти Гонконга проведут расследование действия полиции во время протестов

Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции Гонконга займется расследованием действий полиции во время протестов, которые захватили город в последние несколько месяцев, заявила в среду глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

В своем обращении к народу она заявила, что решение об отзыве противоречивого законопроекта об экстрадиции, который привел к протестам, уже принято, все формальности будут завершены, когда законодательное собрание возобновит работу. Во время обращения она перечислила все пять требований протестующих, одним из которых является проведение независимого расследования действий полиции во время протестов.