Власти Гонконга приняли пакет мер по стимулированию экономики

Администрация Гонконга объявила в среду о принятии нового, четвертого за последние месяцы, пакета мер по стимулированию экономики на сумму 3,3 млрд гонконгских долларов ($425 млн). Нововведение направлено на поддержку малых и средних предприятий в условиях кризиса, спровоцированного затяжными массовыми протестами, сообщил секретарь по финансовым вопросам Пол Чан.

«Новый раунд мер поможет малым и средним предприятиям улучшить движение ликвидных средств. Наша цель — поддержать компании, сохранить рабочие места, укрепить уверенность инвесторов», — цитирует чиновника газета South China Morning Post.

Речь идет о налоговых рассрочках для физических и юридических лиц, предоставлении субсидий предпринимателям на оплату коммунальных платежей и ряде других мер.

Власти Гонконга озабочены ухудшением экономической ситуации в Гонконге на фоне протестных акций и беспорядков, продолжающихся здесь полгода. На этом фоне объем розничных продаж в октябре сократился на 24,3% в годовом исчислении, что стало рекордным показателем. С третьего квартала местная экономика вступила в стадию технической рецессии.(ТАСС)