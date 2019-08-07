Власти Гонконга опровергли слухи о привлечении армии под видом полиции

Сообщения о том, что военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействованы под видом полиции, не соответствуют действительности, говорится в заявлении правительства Гонконга.

«Сегодня полиция опровергла слухи о том, что НОАК была задействована как полиция Гонконга. Эти слухи абсолютно безосновательны», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Гонконга.