Власти Гонконга опровергли слухи о привлечении армии под видом полиции

Сообщения о том, что военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействованы под видом полиции, не соответствуют действительности, говорится в заявлении правительства Гонконга.
«Сегодня полиция опровергла слухи о том, что НОАК была задействована как полиция Гонконга. Эти слухи абсолютно безосновательны», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Гонконга.
Слухи о том, что армия возьмет под охрану ряд правительственных зданий в Гонконге появлялись и ранее, когда противники законопроекта об экстрадиции подвергли актам вандализма и осквернили здание канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге. Однако администрация Гонконга назвала эту информацию не соответствующей действительности. Командующий гарнизоном НОАК в Гонконге Чэнь Даосян ранее заявлял, что армия готова защищать безопасность и стабильность в районе.(РИА Новости)