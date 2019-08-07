Власти Гонконга опровергли слухи о привлечении армии под видом полиции

Сообщения о том, что военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействованы под видом полиции, не соответствуют действительности, говорится в заявлении правительства Гонконга.
«Сегодня полиция опровергла слухи о том, что НОАК была задействована как полиция Гонконга. Эти слухи абсолютно безосновательны», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Гонконга.
Слухи о том, что армия возьмет под охрану ряд правительственных зданий в Гонконге появлялись и ранее, когда противники законопроекта об экстрадиции подвергли актам вандализма и осквернили здание канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге. Однако администрация Гонконга назвала эту информацию не соответствующей действительности. Командующий гарнизоном НОАК в Гонконге Чэнь Даосян ранее заявлял, что армия готова защищать безопасность и стабильность в районе.(РИА Новости)
| 2019-08-06T23:18:09+00:00 7 августа 2019, 08:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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