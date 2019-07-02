Власти Гонконга не освободят задержанных протестующих без расследования

«Неправда, что правительство никак не ответило на требования (протестующих – ред.). Мы не стали реагировать на каждое из требований по веским причинам. Во-первых, если причина социальной напряженности заключается в поправках к закону об экстрадиции, то 15 июня я уже объявила о том, что его рассмотрение отложено. Затем мы объяснили, что отсрочка рассмотрения законопроекта в данный момент без какого-либо плана о возобновлении дебатов по нему в законодательном собрании значит, что срок его рассмотрения истечет или же сам законопроект уйдет с повестки в июле 2020 года, когда закончится мандат нынешнего заксобрания. И это крайне позитивный ответ на требования, которые мы услышали», — заявила Лэм, чьи слова приводятся на сайте правительства Гонконга.