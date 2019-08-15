Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкера

Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на гибралтарское правительство.
Ранее газета Sun со ссылкой на источники, близкие к главному министру Гибралтара Фабиану Пикардо, сообщила, что Grace 1, задержанный в Гибралтаре более месяца назад, освободят в четверг. По данным источников газеты, Пикардо не планировал во время судебного заседания в четверг просить о продлении срока содержания капитана задержанного танкера под стражей в связи с тем, что тот дал главному министру Гибралтара письменное обязательство.(РИА Новости)
| 2019-08-15T13:39:10+00:00 15 августа 2019, 14:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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