Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкера

Ранее газета Sun со ссылкой на источники, близкие к главному министру Гибралтара Фабиану Пикардо, сообщила, что Grace 1, задержанный в Гибралтаре более месяца назад, освободят в четверг. По данным источников газеты, Пикардо не планировал во время судебного заседания в четверг просить о продлении срока содержания капитана задержанного танкера под стражей в связи с тем, что тот дал главному министру Гибралтара письменное обязательство.(РИА Новости)