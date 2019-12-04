Власти Германии выслали двух сотрудников посольства России

МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине «с немедленным вступлением решения в силу» в связи с громким убийством гражданина Грузии, которое произошло в германской столице в конце лета. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении внешнеполитического ведомства.

«Правительство ФРГ тем самым отреагировало на то, что российские власти, несмотря на повторяющиеся настоятельные требования на высоком уровне, недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства в берлинском Тиргартене, произошедшего 23 августа», — говорится в сообщении. «Эти ожидания были сформулированы статс-секретарем Михаэлисом в разговоре с послом Нечаевым, который состоялся 20 ноября в МИД ФРГ», — отметили в германском ведомстве, где полагают, что российская сторона затягивала процесс.

В заявлении подчеркивается, что «правительство ФРГ оставляет за собой дальнейшие шаги в свете расследования произошедшего». «Серьезное и незамедлительное участие российских властей остается с точки зрения правительства важным, тем более в свете того, что генпрокуратура сегодня взяла на себя расследование дела с обоснованием, что есть достаточно улик, которые говорят о том, что убийство было совершено или по заказу государственных органов, или властей Чеченской республики как части РФ», — добавили в МИД Германии.

(ТАСС)