Власти Германии подали ходатайство о лишении НДПГ госфинансирования

НДПГ ставит целью упразднить свободно-демократическое устройство общества, отмечается в этом документе. В частности, германские власти представили более 300 доказательств действий праворадикальной партии, направленных против конституции, пишет dw.com.

По данным немецкого издания Tagesspiegel, в 2018 году НДПГ получила из бюджетных средств почти 745 тысяч евро. В текущем году праворадикальная партия получает около 200 тысяч евро в квартал, добавляет издание.