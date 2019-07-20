Власти Германии подали ходатайство о лишении НДПГ госфинансирования

Власти Германии намерены лишить праворадикальную Национал-демократическую партию Германии (НДПГ) возможности получать средства из государственного бюджета. Немецкие бундесрат, бундестаг и правительство ФРГ подали в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ соответствующее ходатайство.

НДПГ ставит целью упразднить свободно-демократическое устройство общества, отмечается в этом документе. В частности, германские власти представили более 300 доказательств действий праворадикальной партии, направленных против конституции, пишет dw.com.

По данным немецкого издания Tagesspiegel, в 2018 году НДПГ получила из бюджетных средств почти 745 тысяч евро. В текущем году праворадикальная партия получает около 200 тысяч евро в квартал, добавляет издание.

| 2019-07-20T15:03:50+00:00 20 июля 2019, 15:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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