Власти Германии ожидают рецессию в экономике

Ведомство немецкого канцлера ожидает дальнейшего снижения ВВП Германии в третьем квартале и таким образом перехода к рецессии, пишет журнал Spiegel со ссылкой на документы ведомства.
Немецкая экономика — крупнейшая в Европе (около 20% ВВП ЕС) и четвертая в мире, после Китая, США и Японии.
«В третьем квартале прорисовывается небольшое снижение ВВП и таким образом техническая рецессия», — гласит документ.
В первом квартале 2019 года экономика Германии выросла на 0,4%, во втором сократилась на 0,1%. Таким образом, по итогам года власти ожидают небольшого роста, пишет журнал.(РИА Новости)
| 2019-08-23T21:34:53+00:00 23 августа 2019, 22:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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