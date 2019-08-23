Власти Германии ожидают рецессию в экономике

Ведомство немецкого канцлера ожидает дальнейшего снижения ВВП Германии в третьем квартале и таким образом перехода к рецессии, пишет журнал Spiegel со ссылкой на документы ведомства.
Немецкая экономика — крупнейшая в Европе (около 20% ВВП ЕС) и четвертая в мире, после Китая, США и Японии.
«В третьем квартале прорисовывается небольшое снижение ВВП и таким образом техническая рецессия», — гласит документ.
В первом квартале 2019 года экономика Германии выросла на 0,4%, во втором сократилась на 0,1%. Таким образом, по итогам года власти ожидают небольшого роста, пишет журнал.(РИА Новости)