Власти Эстонии намерены вернуть выпавшую «н» с названия столицы страны

Новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу намерен вернуть правильное написание столицы государства. Его возмутил тот факт, что в некоторых зарубежных аэропортах пишут «Таллин» с одной буквой «н».

— Если это утверждение верное, то это, конечно, нужно прекратить! Пожалуйста, выясните это с коллегами, — написал министр на своей странице в Facebook.

Взяться за грамматику его подвигло письмо экс-депутата парламента Эстонии Тоомаса Алаталу, в котором он возмущённо сообщал, что в аэропортах Джербы и Фуэртевентуры указывалось название «Таллин» вместо «Таллинн».

В России также утверждено написание города «Таллин» с одной «н».

| 2019-05-12T01:35:38+00:00 12 мая 2019, 04:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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