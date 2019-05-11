Власти Эстонии намерены вернуть выпавшую «н» с названия столицы страны

Новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу намерен вернуть правильное написание столицы государства. Его возмутил тот факт, что в некоторых зарубежных аэропортах пишут «Таллин» с одной буквой «н».

— Если это утверждение верное, то это, конечно, нужно прекратить! Пожалуйста, выясните это с коллегами, — написал министр на своей странице в Facebook.

Взяться за грамматику его подвигло письмо экс-депутата парламента Эстонии Тоомаса Алаталу, в котором он возмущённо сообщал, что в аэропортах Джербы и Фуэртевентуры указывалось название «Таллин» вместо «Таллинн».

В России также утверждено написание города «Таллин» с одной «н».