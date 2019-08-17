Власти Египта будут рекламировать страну в Instagram

Министерство туризма Египта запускает глобальную рекламную кампанию в социальных сетях, чтобы привлечь молодых и активных туристов, сообщает АТОР.
Власти страны заключил контракт с туристическим сообществом Beautiful Destinations, чья суммарная аудитория в социальных сетях оценивается в 20 миллионов пользователей. Основная площадка сообщества – Instagram, где число подписчиков превышает двенадцать миллионов.
Первый ролик призван подчеркнуть «скрытые жемчужины» Египта и осветить все привлекательные стороны туристического направления. Помимо знаменитых Пирамид Гиза и статуй Луксора, видов Александрии и Асуана, в ролике показаны морские глубины, пустыня, полеты на воздушных шарах, танцы живота, рыбный рынок, скалолазание и улыбающиеся египтяне.
По ее словам, главная цель Министерства туризма состоит в том, чтобы, по крайней мере, один человек из каждого египетского домохозяйства работал прямо или косвенно в секторе туризма.
| 2019-08-17T16:44:16+00:00 17 августа 2019, 16:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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