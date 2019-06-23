Власти Эфиопии взяли под контроль ситуацию после попытки переворота

Власти Эфиопии взяли под контроль ситуацию в штате Амхара, где ранее группа вооруженных людей попыталась совершить госпереворот и убила главу региона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию премьер-министра страны Абия Ахмеда.

В соответствии с конституцией региональное правительство после гибели бывшего руководителя возглавил вице-президент Лейк Айалью. «Мы призываем граждан сохранять мир и поддержать все усилия по привлечению к ответственности подозреваемых лиц», — подчеркивается в заявлении канцелярии премьер-министра.

Напомним, 22 июня группа вооруженных людей ворвалась в здание регионального правительства и устроила стрельбу (aif.ru)

| 2019-06-23T16:27:16+00:00 23 июня 2019, 16:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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