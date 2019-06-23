Власти Эфиопии взяли под контроль ситуацию после попытки переворота

Власти Эфиопии взяли под контроль ситуацию в штате Амхара, где ранее группа вооруженных людей попыталась совершить госпереворот и убила главу региона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию премьер-министра страны Абия Ахмеда.

В соответствии с конституцией региональное правительство после гибели бывшего руководителя возглавил вице-президент Лейк Айалью. «Мы призываем граждан сохранять мир и поддержать все усилия по привлечению к ответственности подозреваемых лиц», — подчеркивается в заявлении канцелярии премьер-министра.

Власти страны подтвердили, что в ходе попытки госпереворота погибли глава местного правительства Амбачиу Меконен, его советник Эзез Васси, а также начальника штаба Сеаре Меконен. Также тяжелые травмы получил прокурор региона.

Напомним, 22 июня группа вооруженных людей ворвалась в здание регионального правительства и устроила стрельбу (aif.ru)