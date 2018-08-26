Власти Чечни назвали журналистов угрозой государственному строю России

Министерство Чечни по национальной политике, печати и информации обратилось в Следственный комитет, Генпрокуратуру, ФСБ и другие силовые ведомства с требованием проверить деятельность «Новой газеты» и выяснить, не представляет ли она угрозу безопасности общества и государства. Об этом в своем Instagram сообщил глава ведомства Джамбулат Умаров.

«Издание «Новая газета», опираясь на фейковые источники, по сути, занимается умышленным подстрекательством к терроризму и, как следствие, насильственному свержению конституционного строя как Чеченской Республики, так и всей России в целом», — написал Умаров.

Министр уверен, что журналисты издания занимаются некой подрывной деятельностью, публикуют провокационные материалы, «откровенные вбросы» и прочие «подзуживания». По его словам, своими действиями редакция разжигает межнациональную, межконфессиональную вражду и «откровенно антигосударственные настроения».

22 августа глава республики Рамзан Кадыров во время выступления перед сотрудниками местного МВД предложил запретить въезд в Чечню авторам «Новой газеты», которые написали текст о нападении чеченских детей на полицейских. Тогда же Кадыров сказал, что «так называемые правозащитники» занимаются «болтологией» и «пишут бумаги в своих кабинетах».

В ответ сотрудники редакции потребовали от мэра Москвы Сергея Собяниназапретить Кадырову въезд в город. В своем видеообращении они сообщили, что без «набегов кадыровцев» в столице воцарится спокойствие. На это Кадыров отреагировал обвинением журналистов в «выполнении заказа» по дестабилизации ситуации в республике.

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