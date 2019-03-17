Власти Британии намерены запретить показ рекламы вредной еды и напитков раньше 21 часа

Министерство здравоохранения Великобритании хочет ввести запрет на показ рекламы вредной еды и напитков в дневное время суток. Сейчас в Британии уже действует закон, который запрещает телеканалам рекламировать продукты с высоким содержанием соли, сахара и жиров во время передач, рассчитанных на аудиторию младше 16 лет. Новые же правила, которые, как ожидается, будут объявлены правительством в ближайшие дни, затронут как телевидение, так и соцсети, сообщает The Times со ссылкой на слова министра здравоохранения страны Стива Брайна. При этом показ соответствующей рекламы будет запрещен вовсе до 21 часа по местному времени.

Ужесточение правил показа рекламы вредных продуктов стало реакцией властей на недавний доклад британского Управления по делам радио, телевидения и предприятий связи (Ofcom). Согласно его исследованию, дети и подростки младше 16 лет проводят 64% времени перед телевизором за просмотром передач, которые не предназначены для этой аудитории. При этом Министерство здравоохранения ранее называло ожирение «грядущей эпидемией», заявляя, что число детей, страдающих от излишнего веса и ожирения, в последние годы только растет. Это, в свою очередь, по данным Минздрава, приводит к росту числа заболеваний, связанных с неправильным питанием, таких как диабет и астма.