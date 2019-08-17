Власти Австрии закрыли дело против разведслужбы Германии

Органы правосудия Австрии прекратили дело о предполагаемом шпионаже Федеральной разведывательной службы Германии (BND). Подобный шаг обусловлен нехваткой оснований для расследования, заявила представительница венской прокуратуры в пятницу, 16 августа. Однако дело могут возобновить, если появятся новые улики, подчеркнула она.

Основанием для открытия расследования стали публикации австрийских изданий Profil и Der Standard в июне 2018 года. По их информации, с 1999 по 2006 годы BND систематически получала доступ к данным ряда австрийских ведомств, передаваемым по телекоммуникационным сетям. Речь идет о доступе к содержанию 2000 телефонных звонков, данных, отправленных по факсу, и адресам электронной почты, передает Deutsche Welle.

В частности, немецкую разведку интересовала деятельность министерств в Вене, и некоторых международных организаций. Кроме того, представители BND наблюдали за рядом лиц, подозреваемых в терроризме, и торговцев оружием.

После этих публикаций власти Австрии призвали ФРГ провести тщательное расследование. «Шпионаж между дружественными государствами не только не принят и нежелателен, но и неприемлем», — заявил тогда австрийский президент Александер Ван дер Беллен.