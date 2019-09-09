Власти Австралии заблокируют восемь сайтов в целях безопасности

Австралийская государственная комиссия по безопасности в интернете заблокирует восемь иностранных сайтов, публикующих видео нападений на мечети в Крайстчерче 15 марта и текст манифеста Брентона Тарранта, обвиняемого в их совершении. Об этом сообщается в официальном заявлении комиссии, опубликованном в понедельник.

«Комиссар по вопросам безопасности сегодня направит провайдерам интернет-услуг [предписание] о блокировке восьми веб-сайтов, которые продолжают предоставлять доступ к видеозаписям террористических атак в Крайстчерче и манифесту предполагаемого преступника», — указано в заявлении.

По словам главы комиссии Жюли Инман Грант, это первый случай в истории Австралии, когда национальное ведомство, обеспечивающее безопасность в интернете, прибегает к прямой блокировке сайтов, однако делается это «в интересах безопасности австралийцев». «Мы не можем допустить, чтобы этот отвратительный материал использовался для пропаганды, подстрекательства или инструктажа в террористических актах», — подчеркнула Грант.

По данным комиссии, восемь иностранных сайтов ответили отказом на запрос ведомства об удалении нежелательного контента — видео стрельбы в мечетях и манифеста Тарранта — и продолжили предоставлять доступ к этим материалам. Именно против них и будет применена прямая блокировка на территории Австралии. (ТАСС)