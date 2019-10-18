Власти Аргентины запретят гражданам покупать боевое оружие

Правительство Аргентины запретит гражданским лицам покупать боевое огнестрельное оружие. Об этом сообщил в пятницу президент Аргентины Маурисио Макри.

«Мы полностью запретим боевое оружие. Сегодня закон позволяет покупать оружие, которое способно пробить бронежилеты и бронированные двери. Это идет на пользу только мафии и преступникам», — написал он в Twitter.

По словам президента, гражданским лицам будет запрещено «покупать или ввозить боевое оружие, носить его с собой или хранить в доме, а также изготовлять его».

В перечень оружия, продажу которого собираются запретить власти Аргентины, не входит гражданское огнестрельное оружие.(ТАСС)

| 2019-10-18T22:35:28+00:00 19 октября 2019, 02:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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