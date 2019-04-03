Власть и оппозиция согласовали план дальнейшей работы для осуществления Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава британской оппозиции Джереми Корбин провели в среду конструктивные переговоры, проявив гибкость и согласовав план дальнейшей работы, нацеленной на то, чтобы найти общую позицию и добиться осуществления Brexit. Об этом говорится в заявлении, распространенном премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10 по итогам встречи главы правительства с лидером оппозиционной Лейбористской партии.

В заявлении представителя Лейбористской партии, которое приводит сайт газеты Evening Standard уточняется, что стороны «согласовали программу совместной работы команд, нацеленной на то, чтобы оценить возможность достижения общей позиции».