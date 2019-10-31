Владимир Зеленский: Решение Дании ослабляет Европу

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Дании по «Северному потоку — 2» усиливающим геополитические позиции России и ослабляющим позиции Европы.

Дания, последней из стран, через которые должен пройти «Северный поток — 2» по суше или морю, выдала разрешение на строительство участка газопровода, соединяющего РФ и Германию, на своем шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море, об этом сообщило в среду Энергетическое агентство страны (DEA).

«Строительство «Северного потока — 2″ — это не только вопрос энергетической безопасности, это вопрос геополитический. Поэтому я скажу откровенно. Это усиливает Россию и ослабляет Европу… Мы понимали, что так может произойти», — заявил Зеленский на брифинге.

Вместе с тем президент отметил, что он лично и украинское правительство были готовы к такому решению.