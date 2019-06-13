Владимир Зеленский проведет в Париже и Берлине «разведку боем»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал предстоящий визит президента Владимира Зеленского в Париж и Берлин «разведкой боем», поскольку будут рассматриваться вопросы, касающиеся Донбасса, сообщает РИА Новости.

Зеленский 4-5 июня совершил в Брюссель свой первый зарубежный визит в качестве главы государства. Агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах передавало, что визит Зеленского во Францию и Германию запланирован на 17 и 18 июня.

«Я вам такой военной терминологией скажу, брюссельский визит – это была такая рекогносцировка. А вот следующий визит в Париж и в Берлин – это будет разведка боем. Поскольку на повестке дня будет не просто знакомство, не просто обмен идеями, обмен мнениями, будут очень существенные вопросы. От этого зависит наша тактика в отношении оккупированного Донбасса, освобождение наших ребят — и политических заключенных, и военнопленных. От этого зависит, займут ли Меркель и Макрон соответствующую позицию в отношении Совета Европы», — сказал Климкин в интервью «ТСН.ua», опубликованном в четверг.