Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ в Донбассе

Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил Донбасс, сообщает его пресс-служба в понедельник, 27 мая.

Глава государства осмотрел позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), город Счастье и станицу Луганскую, где побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и в блиндажах. Как утверждает пресс-служба, позиции ополченцев Донбасса находились на расстоянии 400 м.

Также Зеленский осмотрел условия, в которых содержатся силовики, и расспросил их по поводу бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и соцпакетом, укомплектования подразделений. По словам президента, условия содержания военных должны быть «нормальными», в связи с чем он отметил необходимость улучшения обеспечения.

Во время своей инаугурации, которая прошла 20 мая, Зеленский пообещал урегулировать конфликт в Донбассе. По его словам, первым шагом станет обмен пленными.