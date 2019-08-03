Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся в Вашингтоне в сентябре.

Встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоится в Вашингтоне в сентябре. Об этом украинский лидер сообщил журналистам, передает УНИАН.

Других подробностей Зеленский не привел.

Посольство Украины сообщило о приглашении Трампа Зеленскому посетить Вашингтон в середине июня, уточняет издание. В конце июля спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подтвердил факт договоренности, не уточнив дату. По его словам, временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор работает с командой президента Украины над повесткой дня предстоящего саммита.

За несколько дней до заявления Волкера Зеленский и Трамп провели телефонный разговор, во время которого американский президент поздравил украинского коллегу с победой его партии на выборах в Раду. Стороны также договорились «предметно обсудить» вопросы двустороннего сотрудничества в рамках визита Зеленского в Вашингтон.

| 2019-08-04T00:23:45+00:00 4 августа 2019, 03:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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