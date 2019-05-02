Владимир Зеленский готовится к инаугурации

Член креативной группы штаба Владимира Зеленского, сценарист проекта «Квартал-95» и сериала «Слуга народа» Юрий Костюк рассказал, что команда избранного президента Украины готовит проведение инаугурации, «которой еще не было на Украине». Об этом он сообщил в интервью изданию «Украинская правда», опубликованном в четверг.

«Мы, кстати, думали, возможно ли вывести депутатов в другое место на инаугурацию, но для этого надо менять регламент. То есть исторические процедуры, которые мы должны уважать и выполнять. А потом — мы еще что-нибудь придумаем. Мы в процессе обсуждения, не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации еще не было. Могу сказать, что будет что-то интересное», — рассказал он.

Костюк добавил, что, пока дата инаугурации неизвестна, штаб готовится к проведению церемонии. «А как готовимся — думаем о «фишечках». Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем», — сообщил он.

| 2019-05-02T15:56:53+00:00 2 мая 2019, 17:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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