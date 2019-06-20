Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы россиян

В Москве продолжается «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным.

Традиционная «Прямая линия», в ходе которой В. Путин отвечает на наиболее актуальные вопросы россиян, проходит уже в 17-й раз.

Согласно статистическим данным, опубликованным на официальном сайте программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», в 2018 году общее число обращений россиян составило 2,7 млн, самое максимальное количество было зарегистрировано в 2015 году — 3,25 млн вопросов.

Самой продолжительной «линией» стал эфир 2013 года. Тогда Путин отвечал на вопросы 4 часа 47 минут, за которые глава государства ответил на 80 вопросов.