Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили двусторонние отношения

Президент РФ Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи обсудили двусторонние отношения, а также региональную и международную проблематику, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В субботу Путин и Назарбаев приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю дня города в Москве, а затем они вместе посетили реконструированные павильон Казахстан.
«Владимир Путин и находящийся с визитом в Москве Нурсултан Назарбаев продолжили общение. Они провели встречу в Кремле. Обсудили вопросы российско-казахстанского партнерства, актуальные региональные и мировые вопросы», — сказал Песков.
По его словам, первый президент Казахстана и президента РФ продолжили свой разговор в ходе рабочего обеда.
| 2019-09-07T21:34:23+00:00 7 сентября 2019, 22:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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