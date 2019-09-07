Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили двусторонние отношения

Президент РФ Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи обсудили двусторонние отношения, а также региональную и международную проблематику, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В субботу Путин и Назарбаев приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю дня города в Москве, а затем они вместе посетили реконструированные павильон Казахстан.