Владимир Познер недоволен телепремией ТЭФИ и выходит из состава жюри

Журналист Владимир Познер заявил, что выходит из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который выступает организатором телепремии ТЭФИ. Он также призвал руководство фонда «Академии российского телевидения» (АТР) отказать Комитету в использовании приза ТЭФИ — бронзовой статуэтки «Орфея» работы скульптора Эрнста Неизвестного. Об этом говорится в заявлении Познера, размещенном в воскресенье на сайтежурналиста, сообщает ТАСС.

«Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других, — написал он. — Я отказываюсь от какого-либо участия как в самом конкурсе, так и в жюри Комитета индустриальных телевизионных премий».

Познер напомнил руководству Академии российского телевидения о том, что будучи ее президентом, он обещал скульптору Эрнсту Неизвестному, что в случае, если конкурс утратит «демократические принципы, которые изначально легли в его основу», статуэтка перестанет вручаться в качестве приза.

«Учитывая совершенно недемократический характер определения победителей конкурса Комитета индустриальных телевизионных премий, я обращаюсь к руководству АРТ с просьбой отказать Комитету во вручении статуэтки ТЭФИ, чтобы она вернулась той организации, для которой она задумывалась изначально: Академии российского телевидения», — написал Познер.