Владимир Меньшов: Очень рад снова оказаться в родном Баку

Легендарный режиссер, единственный бакинец, получивший «Оскар», Владимир Меньшов приехал на свою Родину – в Азербайджан.

В рамках празднования «Дней ВГИКа в странах СНГ. 100-летие первой киношколы мира» в киноцентре «Низами» состоялся творческий вечер артиста, на котором собрались его многочисленные поклонники, друзья и коллеги.

До начала мероприятия, в интервью «Зеркало» Владимир Меньшов признался, что испытывает некоторое волнение перед встречей с публикой:

«Очень рад снова оказаться в родном Баку. Меня переполняют самые светлые и радостные чувства. Одно только это здание киноцентра «Низами» для меня целая история. Сколько новых фильмов я здесь пересмотрел лет 60 назад… Баку невероятно изменился, выросли новые кварталы с новостройками, и в то же время прекрасно сохранился старый город, крепость, где я родился и вырос», — рассказал режиссер, отметив, что здесь у него много друзей, и особенно выделил народных артистов Вагифа Мустафаева и Эльдара Кулиева. «Мне нравятся все картины Мустафаева, его талант я заметил еще, когда он учился в Москве».

Вечер открыл киновед и режиссер Аяз Салаев.

«Владимир Меньшов — это человек, который одним фильмом исполнил две самые заветные мечты режиссера: снял кассовую картину и получил «Оскар», — сказал Салаев.

Герой вечера вышел на сцену под бурные аплодисменты зрителей. Тепло поприветствовав публику, он прочитал наизусть военную поэму Давида Самойлова «Снегопад». За это время любой гость из зала мог положить в корзинку бумажку с вопросом Владимиру Меньшову.

Выдающийся актер и режиссер постарался ответить на все интересующие людей вопросы. «Зеркало» представляет самые интересные отрывки вечера:

О БАКУ

«Азербайджан – моя Родина. Я родился в Баку в 1939 году, в Ичери шехер. Очень жалею, что не спросил в свое время у родителей и родственников, где именно находился наш дом. Но помню, что он был рядом с Девичьей башней. Чуть позже мы переехали в новую квартиру, которая находилась в одном из роскошных домов того времени, на проспекте Сталина, ныне Нефтяников. С Баку связано много хороших дней. Здесь я пошел в первый класс. Помню даже, как пленные немцы строили Дом правительства…».

О КИНО

«Я снял всего пять фильмов, но зато каких! Последнюю свою картину – «Зависть Богов» представил в 2000 году. Этот фильм я считаю своей самой совершенной работой. К сожалению, у нас на ТВ его показывают редко, в основном крутят «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли – мырли». А «Зависть Богов» почему – то посчитали чересчур эротичным. Но мне сказали, что в Баку этот фильм часто показывают. Я очень рад этому».

О КУМИРАХ

«Мне всегда трудно отвечать на экзаменационные вопроса типа «любимая книга». Не могу себе даже представить, как можно выделить что-то одно из всего того огромного количества прекрасной литературы, которую я прочел… С кумирами в мировом кино – то же самое. Но тут я могу выделить Жерара Филипа. Он мне чрезвычайно нравился. Когда я был в Каннах, то попытался отыскать его могилу, и обнаружилось, что она в очень запущенном состоянии».

ОСКАР

«Это был невероятный сюрприз. Когда мне сказали, что мой фильм «Москва слезам не верит» отправили на соискание премии Американской киноакадемии, я очень удивился, но понимал, что шансов у нас нет. Фильм прошел в номинацию, и мне приходит письмо – приглашение на церемонию вручения премии «Оскар». Однако в конце письма была «приписочка», которая ломала все мечты: «дорога за ваш счет»! Тем не менее, я отправился к нашему министру, который, весьма скептически отнесся к этой истории. Поехать я не смог.

В то время церемония у нас не транслировалась, никто толком не знал, как вручают эти «Оскары». Церемония была назначена на 30 марта. Из-за покушения на президента Рейгана ее переносят на один день. В Лос – Анджелесе 31 марта, а в России уже 1 апреля. Поэтому, когда мне позвонили и сказали, что я получил «Оскар», я воспринял это как шутку. Полдня не верил! И только к вечеру все поняли, что никакой это не первоапрельский розыгрыш…».

«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

«Так, в 1981 году картина взяла «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». На экраны картина вышла в конце 1979 года. Известные критики называли ее «позором Мосфильма». Зависть была большая. Пришлось немало побороться за фильм. Уже спустя много лет мне предлагали снять продолжение. Очень упорно соблазняли меня и автора сценария — Валентина Черных. Нам предлагали большие деньги. Но это была красивая точка в фильме. О продолжении не могло идти и речи».

«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»

«Всем кажется, что после «Оскара» у меня было триумфальное время. Но это не так. Мне нужно было снимать новый фильм. Меня завалили сценариями о брошенных женщинах, которые самостоятельно растят своих детей. Я понимал, что это будет полный провал, если я сниму еще один фильм в духе «Москва слезам не верит».

Но счастливый случай подвернулся. Я пришел с Верой Алентовой (супруга режиссера — прим. авт.) в Театр «Современник», где показывали спектакль «Любовь и голуби». Пьеса сразу запала мне в душу, вызвала много эмоций. Это была такая праздничная вещь! Я подумал, зачем мне что-то искать, если я уже нашел. Вера как обычно зарубила эту идею, говорит, зачем снимать кино, если уже есть пьеса. Я навел справки, познакомился с автором, это был актер Володя Гуркин, поехал к нему в Иркутск, и очень быстро написал сценарий…»