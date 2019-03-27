Владельцы пяти магазинов в сгоревшем ТЦ Diqlas обратились за компенсацией

Владельцы пяти магазинов, понесшие ущерб в результате пожара в ТЦ Diqlas в Низаминском районе Баку, обратились в ОАО Azsigorta за страховыми выплатами, сообщили в компании.

Пока аварийные комиссары страховой компании не могут провести расследование по страховым случаям, поскольку вход в торговый центр в настоящее время ограничен.

«ТЦ Diqlas не застрахован в Azsigorta», — добавили в компании.

Напомним, 26 марта в торговом центре Diqlas, расположенном на территории, именуемой «8-ой километр», на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку, произошел пожар. Торговый центр пришел в полную негодность. По неофициальным данным, предпринимателям причинен многомиллионный ущерб. (Report)