Владельцев квартир в Париже оштрафовали за их сдачу туристам

С начала 2018 года общая сумма штрафов за нелегальную туристическую аренду квартир в Париже составила 1 миллион 380 тысяч евро. Об этом сообщил в среду, 22 августа, Ян Бросса, заместитель мэра по вопросам жилищной политики, информирует RFI.

По данным чиновника, эти штрафы мэрия Парижа выписала за период с 1 января по 15 августа 2018 года. Как подчеркнул Бросса, 1,38 млн евро — это уже больше, чем общая сумма подобных штрафов за весь 2017 год (1,3 млн евро).

Чиновник уточнил, что с начала нынешнего года было выявлено 111 квартир, чьи владельцы сдавали их без разрешения городских властей — главным образом через интернет-платформу Airbnb.

Средняя сумма штрафа составила 12 000 евро. Бросса заявил, что власти штрафовали пока только тех владельцев, у которых в собственности более, чем одна квартира.

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