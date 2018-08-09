Владелец квартиры и ЖСК, а где гарантии ИВ?

1 августа на сайте # была опубликована статья под названием «Противостояние между жильцами и ЖСК длится 10 месяцев».

В статье рассказывается о проблемах жителей дома №8 по улице Алибека Гусейнзаде.

По словам жителей, ЖСК «SABAH RESIDENCE» приступил к сносу их здания на основании распоряжения исполнительной власти Сабаильского района.

Владельцы квартир представили «Зеркало» образец договора, заключенного между собственниками и жилищно — строительным кооперативом «SABAH RESIDENCE».

Согласно договору, владельцы сдают кооперативу свое жилье, а кооператив, в свою очередь, обязуется в течение определенного времени, указанного в договоре, построить многоэтажный жилой дом и предоставить собственнику новую квартиру в этом здании.

Наше внимание привлекло то, что сторонами договора являются лишь собственники квартир и кооператив Sabah rezidence.

В договоре ничего не говорится о гарантиях, которые предоставляются государством в случае невыполнения кооперативом своих обязательств.

Если, как говорят жильцы этих домов, ЖСК сносит их по дома по указанию ИВ, то почему в договоре нет представителя исполнительной власти? Кто гарантирует, что компания – застройщик выполнит свои обязательства?

Мы попросили ответить на этот вопрос главного архитектора Хатаинского района (часть аварийных зданий находятся на территории Хатаинского района- прим.авт) Ахмеда Мамедова. «Между исполнительной властью и компанией – застройщиком заключен договор», — уверенно сказал архитектор.

«А в договоре указано, что исполнительная власть выступает гарантом доведения пилотного проекта до конца?», — спросил наш журналист.

«Этого я не помню», — уже не так уверенно ответил главный архитектор.

Мы также попытались связаться с представителем «SABAH RESIDENCE» Шахмаром Мамедовым, но, к сожалению, наши многочисленные попытки не увенчались успехом.

«Если договор заключается лишь между собственником квартиры и компанией застройщиком, то исполнительная власть никак не может выступать гарантом его исполнения», — сообщил «Зеркало» адвокат Асабали Мустафаев.

Напомним, что 2017 году в Баку началось исполнение 86-го распоряжения Кабмина Министров Азербайджана от 25 февраля 2016 года по развитию жилого фонда в некоторых административных районах Баку.

Программа, предполагающая снос аварийного, не отвечающего нормам и ухудшающего облик города жилья, рассчитана на 5 лет.

40 просмотров