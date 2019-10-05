ВКС России нанесли удар по Идлибу

ВКС России, поддерживающие режим Башара Асада в Сирии, спустя 24 дня вновь нанесли удар по Идлибской зоне деэскалации, сообщает сирийская оппозиция, сообщает Агентство Анадолу.

Российская авиация утром 5 октября нанесла пять ударов по селу Баллисе на юго-востоке зоны деэскалации.

Воздушные удары по северо-западу Сирии не наносились ВКС РФ с 11 сентября, когда бомбежкам подверглись селения Дахыр и Кафер-Марес.

Одновременно армия Асада подвергла артиллерийскому обстрелу ряд населенных пунктов на юге Идлиба.

Обстрелам подверглись села Хазарин, Рикая, Шейх Мустафа, Нукейр.

С момента заключения турецко-российских договоренностей по Идлибу (17 сентября 2018 года) свои дома в регионе покинули более миллиона мирных жителей. За прошедший год в результате обстрелов погибли более 1300 мирных жителей.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона — беженцами.