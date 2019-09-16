Вкладчикам вернут деньги, но незаконно…

В отличие от застрахованных вкладов, которые уже выплачены Фондом страхования, незащищенные вкладчики обанкротившихся банков уже многие годы не могут получить назад свои деньги. Однако в этом направлении уже наметились некоторые подвижки.

Так, накануне Бакинский апелляционный суд удовлетворил обращение Фонда страхования вкладов о намерении этой структуры уступить свое право первой очереди на получение денег незастрахованным вкладчикам. Правда, не всем, а только физическим лицам, чьи вклады не превышают 10 тыс. долларов, или 17 тыс. манатов. Таким образом, государство пошло навстречу простым людям, а само решение является очередной социально направленной инициативой высшего политического руководства страны.

По мнению экономиста и финансиста Акрама Гасанова, упомянутый шаг в целом не соответствует позиции руководства Фонда страхования вкладов, поскольку структура всегда настаивала на своем праве первой очереди. «Решение предоставить право первой очереди незастрахованным вкладчикам обанкротившихся банков исходит от главы государства, а Фонд страхования является его исполнителем», — сообщил собеседник, отметив, что профильная структура, исполняя волю главы государства, не позаботилась уложить решение в рамки закона.

В результате получается, что предпринятый шаг противоречит закону и его можно оспорить в Верховном суде. По закону «О страховании вкладов» (статья 4.1.8) одной из функций Фонда страхования является требование в регрессном порядке у банка выплаченных фондом компенсаций по застрахованным вкладам. Проще говоря, публичная структура обязана выполнять эту функцию и не может идти на уступки. Такой возможности законодательство Фонду страхования не предоставляет. Гасанов подчеркнул, что по статье 11. 1.9 упомянутого закона, полученные структурой в регрессном порядке деньги составляют часть ее резервных страховых запасов. Между тем по статье 16.1, Фонд страхования полномочен эти деньги расходовать только в одном из трех направлений – на выплату компенсаций по вкладам во вновь обанкротившихся банках, управление, приобретение имущества, либо возврат своих долгов.

По словам Гасанова, Фонд страхования вкладов не может эти деньги дарить или уступать их, поскольку законом такое не предусмотрено. Иными словами, даже несмотря на благую суть, решение не соответствует закону, а потому оно может быть обжаловано другими кредиторами или банками в Верховном Суде, поскольку в целом не соответствует интересам кредитно-финансовых структур, финансирующих деятельность Фонда. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае могли быть поправки в законодательство, которые были разработаны экспертом и обсуждались в правительстве.

По свидетельству экономиста, проще было прописать в законе, что физические лица являются кредиторами первой очереди, к тому же это касалось бы будущих банкротств банков, что повысило бы степень доверия населения к банковской системе. «Однако в итоге выбрали не формат поправок в закон и не форму указа, а форму судебного решения. Фонд страхования обратился в апелляционный суд о намерении уступить свое право первой очереди, и Бакинский апелляционный суд дал такое разрешение по нескольким банкам. Между тем закон «О банках» не предусматривает возможность уступки своего права требования со стороны Фонда страхования вкладов.

Он также сообщил, что решение вернуть вклады до 17 тыс. манатов не должно расхолаживать, а комитетам кредиторов необходимо усилить контроль над действиями Фонда страхования ввиду возможности злоупотреблений. Так, кредиторам Bank Standard до сих пор не представлен реестр кредиторов и это наводит на определенные мысли, считает эксперт:

«Наоборот, вкладчикам следует воспользоваться этим решением и сказать ликвидатору – верни-ка все деньги. Ведь если эта структура такая щедрая, что не считается даже с законом, зачем нужен лимит? К примеру, в Bank Standard у физических лиц осталось вкладов на 157 млн. манатов, а требование Фонда к этому банку где-то 460 млн. манатов. При этом ликвидатор уже собрал более 200 млн. манатов и теперь собирается выделить на компенсацию вкладов 6 млн. манатов, а это менее 3%. А ведь Фонд имеет финансовую возможность вернуть 157 млн. вкладов физических лиц и закрыть этот вопрос. Ведь что мешает вернуть все деньги, если по закону нет никаких препятствий для этого?»