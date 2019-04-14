Визит Ким Чен Ына в Россию состоится до конца апреля

Визит председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в Россию может состояться уже на следующей неделе. Об этом сообщает в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на собственные источники в Москве.

«Шансы, что поездка Ким Чен Ына в РФ пройдет в конце апреля, довольно высоки», — отмечает агентство. По его данным, саммит РФ — КНДР состоится, скорее всего, во Владивостоке.

Yonhap указывает, что президент РФ Владимир Путин 26-27 апреля примет участие в форуме «Один пояс — один путь» в Китае. Источник агентства считает, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится за день-два до или непосредственно после этого мероприятия.