Визит Ким Чен Ына в Россию состоится до конца апреля

Визит председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в Россию может состояться уже на следующей неделе. Об этом сообщает в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на собственные источники в Москве.

«Шансы, что поездка Ким Чен Ына в РФ пройдет в конце апреля, довольно высоки», — отмечает агентство. По его данным, саммит РФ — КНДР состоится, скорее всего, во Владивостоке.

Yonhap указывает, что президент РФ Владимир Путин 26-27 апреля примет участие в форуме «Один пояс — один путь» в Китае. Источник агентства считает, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится за день-два до или непосредственно после этого мероприятия.

| 2019-04-15T06:52:02+00:00 15 апреля 2019, 06:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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