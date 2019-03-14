Визит карабахских сепаратистов в Абхазию и Южную Осетию возмутил Саломе Зурабишвили

«Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован мирным путем на основе норм международного права».

По сообщению грузинского бюро Report, об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на состоявшейся в Ереване встрече со спикером парламента Армении Араратом Мирзояном.

С.Зурабишвили выразила сожаление визитом карабахских сепаратистов в Абхазию и Южную Осетию.

По словам президента Грузии, переговоры в формате Минской группы и Женевских договоренностей ведутся довольно пассивно: «Полагаю, мы должны приложить совместные усилия для урегулирования этих конфликтов на основе норм международного права».