Визит Эрдогана в США в ноябре пока остается под вопросом

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что пока не принял окончательного решения по поводу своего визита в США, намеченного на 13 ноября. Об этом в среду сообщило Анатолийское агентство.

По его данным, турецкий лидер заявил, что визит в Соединенные Штаты остается под вопросом.

На прошлой неделе президент Турции сообщил о намерении посетить США 13 ноября по приглашению американского лидера Дональда Трампа.

Ранее в среду Турция заявила, решения Палаты представителей Конгресса США о геноциде армян и санкциях против Анкары напрямую противоречат стратегическим отношениям двух стран и навредят им.(ТАСС)