Визит Эрдогана в США в ноябре пока остается под вопросом

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что пока не принял окончательного решения по поводу своего визита в США, намеченного на 13 ноября. Об этом в среду сообщило Анатолийское агентство.

По его данным, турецкий лидер заявил, что визит в Соединенные Штаты остается под вопросом.

На прошлой неделе президент Турции сообщил о намерении посетить США 13 ноября по приглашению американского лидера Дональда Трампа.

Ранее в среду Турция заявила, решения Палаты представителей Конгресса США о геноциде армян и санкциях против Анкары напрямую противоречат стратегическим отношениям двух стран и навредят им.(ТАСС)

| 2019-10-30T16:18:00+00:00 30 октября 2019, 20:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss