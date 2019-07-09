Визит Дональда Туска и дивиденды ЕС

В Азербайджане с официальным визитом находится председатель Европейского совета ЕС Дональд Туск. В рамках визита председатель ЕС встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым как один на один, так и в расширенном составе.

Комментируя визит # директор Кавказского центра политического анализа Ахмед Алили, сказал, что все высокопоставленные чиновники ЕС ближе к концу года будут заменены новой командой, а потому пришло время понять, каковы успехи ЕС в развитии отношений со странами Восточного партнерства.

«Что касается данного визита, то это визит Туска в постсоветские страны. Сначала он был в Украине, сейчас в Баку, затем он будет в Ереване и Тбилиси. То есть это региональный визит. Понятно, что основной темой в переговорах – это программа Европейского партнерства. Дональд Туск на этот пост избирался дважды, то есть достаточно долгое время занимает эту должность. Поэтому ему нужно поговорить с лидерами Южного Кавказа в том числе, чтобы понять, чего удалось достичь на этой позиции», — отметил эксперт.

Говоря об отношениях Азербайджана и ЕС, политолог сказал, что нынешние отношения Баку и Брюсселя развиваются, но темпы развития этих отношений оставляют желать лучшего.

«У ЕС есть стратегические цели в нашем регионе, особенно в области энергетики и транспорта. В Европе считают, что экономический потенциал Азербайджана не до конца раскрыт. В Брюсселе уверены, что транспортный потенциал Азербайджана велик, и если достичь соглашений с Баку, то это будет выгодно для всех, не только для Азербайджана и ЕС, но и для других стран региона», — подчеркнул он.

Алили добавил, что европейцы также хотят подписать соглашения с Азербайджаном по гражданской авиации.

«Географическое расположение Азербайджана таково, что страну можно использовать как транспортный хаб, через который можно транспортировать огромное количество грузов в Европу и из Европы. Также стоит добавить, что из всех стран, которые занимают эту нишу: Турция, арабские страны, Россия, Азербайджан более близок к ЕС в политических вопросах», — сказал он.

По его мнению, когда Азербайджан станет транспортным хабом между Западом и Востоком, ЕС от этого будет иметь определенные дивиденды.

«Они также интересуются строительством Алятского порта. Поэтому, скорее всего, Дональд Туск, в рамках визита посетит этот порт, чтобы ознакомиться с работами, которые идут там», — полагает аналитик.

Эксперт, также добавил, что ЕС поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

«Для официальных европейских чиновников стало нормой открыто говорить о территориальной целостности Азербайджана. Такого раньше не было, но сейчас Брюссель отчетливо говорит о поддержке территориальной целостности, что очень важно для Азербайджана», — добавил он.