Визит депутата Госдумы Затулина в Карабах прокомментировали в МИД России

Желающие посетить регион Нагорного Карабаха без соответствующего разрешения Баку должны готовы к тому, что им запретят въезд в Азербайджан.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя выданную российской стороне ноту Азербайджана в связи с участием первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутата Госдумы Константина Затулина 11 октября этого года на мероприятии, организованном самопровозглашенным режимом на оккупированных территориях.

Она подтвердила, что МИД России получил ноту азербайджанского посольства по дипломатическим каналам.

М.Захарова напомнила, что на сайте российского МИД висит сообщение, на которое «мало кто из желающих совершить вояж в соответствующий регион обращает внимание».

«У нас на сайте размещено действующее актуальное предупреждение о том, что «гражданам, посетившим без специального разрешения азербайджанских властей территорию бывшей Нагорно-Карабахской автономной области и семи прилегающих административных районов, азербайджанская сторона в дальнейшем отказывает во въезде в Азербайджан». Это цитата, это актуальная информация, это актуальное предупреждение. Это относится ко всем, и является отражением позиции Азербайджана по данному вопросу», — подчеркнула она.