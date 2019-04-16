Vivat, очередное ТелеВидение!

В феврале текущего года состоялось заседание Национального совета по теле- и радиовещанию Азербайджана (НСТР), на котором, как сообщили в пресс-службе НСТР, было обсуждено создание нового новостного телеканала.

11 марта 2019 года был объявлен конкурс на 48-ую в SD и 37-ую в HD форматах частоты в целях открытия специализированного общереспубликанского новостного телеканала. Конкурс завершился 11 апреля.

Сегодня в Азербайджане вещают порядка десяти общенациональных телеканалов. Новый канал в отличие от всех существующих будет сконцентрирован только на новостях, учитывая высокий темп жизни, а также людей, которые в силу занятости или профессии не могут / не хотят смотреть различные развлекательные программы, их интересуют только новости.

Чтобы не учить, как говорится, старую собаку новым трюкам, НСТР принял решение дать место новому телеканалу, который будет специализироваться исключительно на новостях.

Как проходил отбор, сколько было претендентов, основные требования НСТР к претендентам и многие другие вопросы в СМИ пока не обсуждались.

# связалось с Советом и узнало ответы на ряд интересующих как нас, так и зрителей будущего канала, вопросов.

Как сообщил заведующий отделом права и международных отношений Национального совета по телерадиовещанию Немат Джавадов, прием документов на участие в конкурсе завершился 11 апреля. «Претендентов было всего три. Представленные заявителями концепции полностью устроили Совет по теле и радиовещанию Азербайджана, так как речь шла о создании новостного канала. Соответственно, в концепции говорилось исключительно о системе и комплексе создания новостей. Если бы в концепции отмечались какие-либо посторонние, отличные от принципа работы новостного канала детали, Совет документы заявителя просто не принял бы», — сказал Н.Джавадов.

По словам заведующего отделом, в соответствии с законом о телерадиовещании, Совет объявляет прием документов для участия на конкурсе, и, уже после окончания срока приема документов, объявляется количество претендентов, которые представили необходимые документы. «Прием документов завершился 5 дней назад, и, в течение следующей недели Совет, как коллегиальный орган, проведет собрание и примет решение кому из этих трех претендентов будет выдана лицензия на вещание. Среди условий: материально-техническая база телеканала, кадровый потенциал, и то, насколько заявитель способен в будущем предоставлять качественный телевизионный продукт зрителю. Очень важно, чтобы претендент обладал высококачественной вещательной техникой. Компании-заявители обязаны до заседания Совета представить список оборудования и сотрудников. Все это будет учтено на заседании», — отметил представитель НСТР.

По его словам, только после рассмотрения всех аспектов, члены коллегии Совета примут решение, кто из претендентов получит лицензию и право предоставлять информацию.

Также, Немат Джавадов отметил, что говоря о кадровом потенциале, имеется в виду не только физический список лиц, которые будут работать на новом ТВ, но и их журналистские способности. «Мы будем рассматривать их образование, послужной список, опыт и так далее. То есть, все эти нюансы важны и учитываются на собрании. Этого требует и законодательство», — сказал он.

Чиновник также назвал имена компаний-претендентов. Это ООО Real Təhsil İnformasiya Mərkəzi, которое вещает через спутник под именем Real TV, ООО Telemedia Azərbaycan и ООО RTV.

Кому принадлежат эти Общества с Ограниченными Обязанностями, пока точно неизвестно. Скорее всего, после выдачи лицензии, мы будем иметь честь познакомиться с новыми коллегами.