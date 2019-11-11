Viva, Маэстро!

Ялчин Адигезалов, пожалуй, самый европейский дирижер нашей страны. При этом он продолжает оставаться очень национальным в своих трактовках, и может быть, именно поэтому даже самые сложные произведения, которые различные оркестры мира исполняют под его руководством, звучат с истинно нашей, азербайджанской «красивостью», а главное – звучат понятно даже неподготовленному слушателю. Возможно, это одна из тех причин, по которой Ялчина Адигезалова часто приглашают на Запад, где слушатель голосует за качество музыки, покупая билет, а на Ялчина билеты таки продаются, где бы ему не пришлось выступать! При таком раскладе популярность обеспечена, а где популярность – там и пропаганда. Пропаганда нашей музыкальной культуры, прямое доказательство того, что мы все еще – светское государство, сумевшее в своей музыкальной культуре создать идеальный синтез национального и европейского начал.

Юбилейный концерт Ялчина Адигезалова, состоявшийся в прошедшую субботу в Азербайджанской Государственной Филармонии, стал бы наилучшим подтверждением всему вышесказанному, если бы вместил всех, кто может читать эти строки. Во-первых, прошедший при полном аншлаге, концерт «Ялчин Адигезалов и друзья» можно смело назвать лучшим по своей программной концепции, настолько гармонично, осмысленно была составлена последовательность представленных музыкальных композиций. За официальную часть ничего не буду писать: для этого есть другие ресурсы. Отмечу лишь, что награжденный президентом орденом «Şöhrət», юбиляр стойко перенес протокольную часть мероприятия, и столь нелюбимый мною (и думаю, я не один такой) чиновничий пафос смог с искусностью истинного маэстро перевести в торжественность исполнением «Праздничной» симфонии Шостаковича. Расположив медные духовые в амфитеатре и на балконе, Ялчин Адигезалов сумел создать эффект полнейшего погружения слушателя в музыку вселенского торжества.

Представленные музыкальные номера все, без исключения, исполнялись с оригинальностью, но при этом – в рамках строгого канона, что так свойственно Ялчину Адигезалову и даже стало своего рода визитной карточкой нашего маэстро. Экспрессивность Айгюн Бейляр, выступившей с песней Васифа Адигезалова «Qərənfil», в сопровождении оркестра имени Узеира Гаджибекова, была заразительна, и вызвала у слушателей не просто бурный, но я бы даже сказал, буйный восторг. Но вот оригинальный синтетический номер с ханенде Парвизом Гасымовым и божественно прекрасной во всем, от внешности, и до исполнения, скрипачкой Джейлой Сеидовой, лично меня впечатлил больше всего, так, что когда Джейла провела смычком по струнам, извлекая завершающие композицию ноты, хотелось лишь шепотом выдохнуть в благоговейную тишину, воцарившуюся в зале: «Богиня!».

Особый шарм вечеру придал сюрприз, не анонсированный в программе, но в целом весьма объяснимый, если правильно оценивать конструктивную роль личности в новейшей истории нашей музыкальной культуры: появление на сцене и прекрасное, живое исполнение народной песни «Ay dilbər» из репертуара Бюльбюля, кого бы вы думали?! Ну конечно, тот, кто в самые тяжелые годы для нашей страны отстаивал академические ценности, и чей музыкальный талант неоспорим – Полад Бюльбюльоглы! Его приезд и участие на этом юбилейном концерте – доказательство того, что у нашего юбиляра, помимо его признанных и общеизвестных музыкальных заслуг, есть качества, за которые мужчины заслуживают самое ценное в мире — дружбу.

В финале программы должно было прозвучать произведение, знаковое не только для нашей музыкальной культуры, но для всей современной истории Азербайджана – оратория Васифа Адигезалова «Qarabağ şikəstəsi». Да, тема Карабаха для нашего народа нынче действительно – это şikəstə и rəmziyə, трагедия и боль, однако гений, и хочется верить, провидческий гений, отца нашего юбиляра, композитора Васифа Адигезалова, помимо прочего, еще и в том, что из плача и трагедии он создал симфоническое произведение, в котором Карабах – это радость, торжество, и однозначно Победа! То, что всему нашему народу сегодня так, на самом деле, необходимо… Ощущение же этой победы царило в тот вечер в Филармонии – благодаря Фергане Гасымовой, Парвизу Гасымову, и конечно же, руководившему всем этим музыкальным чудом за пультом, юбиляру.

Традиционным же «номером на бис», и собственно, завершением концерта, стало исполнение фрагментов из симфонического произведения итальянского композитора Отторино Респиги «Пинии Рима». И вот тут уже была она самая – душа Ялчина Адигезалова, его лиричность и тонкость, чувственность, заставившая юбиляра чуть ли не прослезиться, когда он говорил слова благодарности гостям, пришедшим на это торжество музыкального вкуса. Широта и мелодичность средиземноморского симфонизма, казалось, стала наилучшим отражением азербайджанца с европейской душой, человека, работать с которым – вызов вашему профессионализму, а дружить – вашим человеческим качествам. Человека, воплотившего в себе синтез Востока и Запада. Человека, в адрес которого стоит добавить к стандартному «Браво!» еще и искреннее «Вива, Маэстро!».