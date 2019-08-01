Вице-президент Венесуэлы внесен в список 10 самых разыскиваемых преступников

Служба иммиграционного и таможенного контроля Министерства внутренней безопасности (МВБ) США внесла вице-президента по вопросам экономики и финансов, министра промышленности и национального производства Венесуэлы Тарека эль-Айссами в свой список 10 самых разыскиваемых лиц, скрывающихся от правосудия. Соответствующая запись была размещена в среду в Twitter ведомства, сообщает ТАСС.

«Видели ли вы этого человека, находящегося в списке самых разыскиваемых лиц, скрывающихся от правосудия? Его разыскивают за международную торговлю наркотиками», — говорится в сообщении, которое сопровождается фотографией венесуэльского чиновника.