Вице-президент Венесуэлы назвала Гуаидо преступником и вором

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо является преступником и вором на службе у мирового империализма, который желает завладеть природными богатствами Венесуэлы. Об этом во вторник заявила вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес во время пресс-конференции в Каракасе.

«Хуан Гуаидо — не политический деятель, а вор, связанный с международными интересами. Он является инструментом имперских интересов, которые хотят эксплуатировать богатство Венесуэлы», — сказала политик, чье выступление транслирует канал TeleSUR.(ТАСС)