Вице-президент Венесуэлы назвала Гуаидо преступником и вором

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо является преступником и вором на службе у мирового империализма, который желает завладеть природными богатствами Венесуэлы. Об этом во вторник заявила вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес во время пресс-конференции в Каракасе.

«Хуан Гуаидо — не политический деятель, а вор, связанный с международными интересами. Он является инструментом имперских интересов, которые хотят эксплуатировать богатство Венесуэлы», — сказала политик, чье выступление транслирует канал TeleSUR.(ТАСС)

| 2019-10-01T21:48:32+00:00 2 октября 2019, 00:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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