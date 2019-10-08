Вице-президент Турции ответил на угрозу Трампа

Турция не изменит свою политику под влиянием угроз, заявил вице-президент страны Фуат Октай на фоне заявления президента США Дональда Трампа, который пригрозил уничтожить турецкую экономику.

Трамп ранее в своем Twitter пригрозил «разрушить экономику Турции», если Анкара, по его мнению, «перейдет границы» дозволенного. По его словам, Турция, Европа и другие страны «должны приглядывать за захваченными бойцами ИГ и их семьями».

«Наше послание международному сообществу четкое: Турция не та страна, которая действует под влиянием угроз. Мы сами определим свой путь и сами перережем себе пуповину, когда сочтем нужным. Мы никогда не позволим создать террористический коридор у наших границ, чего бы нам это ни стоило. Наша позиция останется неизменной для обеспечения спокойствия наших границ и будущего сирийских братьев, как и в отношении территориальной целостности Сирии и ее политического единства», — сказал Октай, выступая в Анкаре.