Вице-президент США сообщил сенаторам о возможных мерах в отношении Ирана

Вице-президент США Майкл Пенс во вторник провел закрытый брифинг для американских сенаторов-республиканцев по ситуации вокруг нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и возможным ответным мерам вашингтонской администрации. Об этом сообщили журналистам ряд законодателей, участвовавших во встрече.

По словам сенатора Линдси Грэма (от штата Южная Каролина), Пенс указал на цель американских властей, которая состоит в «восстановлении [прежнего уровня] сдерживания» Тегерана. Республиканец полагает, что оно было утрачено после того, как Иран расценил как слабость сдержанную реакцию президента США Дональда Трампа на сбитый в июне иранскими ВС беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4. Как заявил тогда Трамп, США готовились нанести точечные удары по трем объектам на территории Ирана, но за 10 минут до начала операции он отдал приказ не проводить ее.

«Я думаю, что для восстановления [прежнего уровня] сдерживания необходимо сделать нечто другое, а не то, что мы сделали в прошлый раз», — утверждал Грэм. Он призвал к «региональному ответу, который нанесет Ирану такой удар, что тот не сможет в будущем продвигаться вперед». Сенатор также рассказал, что после встречи с Пенсом уверен в причастности Тегерана к атакам на нефтяные объекты королевства.

«Настало время для США поставить вопрос о нападении на иранские нефтеперерабатывающие заводы, если они (иранские власти — прим. ТАСС) продолжат провокации или повысят уровень обогащения ядерных материалов, — написал Грэм в «Твиттере». — Иран не прекратит свое ненадлежащее поведение, пока последствия не станут более реальными, к примеру, атакам подвергнутся их нефтеперерабатывающие заводы, которые сломают хребет [иранскому] режиму».(ТАСС)