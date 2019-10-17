Вице-президент США прибыл в Анкару

Вице-президент США Майк Пенс прибыл в Турцию для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по Сирии, сообщает Агентство Анадолу.

Самолет с американской делегацией на борту приземлился в столичном аэропорту «Эсенбога» в 13:15 по местному времени (14:15 по бакинскому).

Делегация, возглавляемая госсекретарем США Майком Помпео, прибыла в Анкару другим самолетом на 45 минут раньше Пенса.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен накануне провел в Анкаре переговоры с главой МИД Мевлютом Чавушоглу, министром национальной обороны Хулуси Акаром и пресс-секретарем президента Ибрагимом Калыном.