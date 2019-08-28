Вице-премьер Сербии оценил ущерб экономике страны от косовских пошлин

Ущерб от введенных косовоалбанскими властями пошлин в размере 100% на товары из центральной Сербии составил около 300 миллионов евро, не считая сопутствующих потерь производителей и транспортников, сообщил РИА Новости вице-премьер и министр торговли, туризма и телекоммуникаций Расим Ляйич.
Власти самопровозглашенной республики Косово ввели в ноябре 2018 года таможенные пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии. Отмены торговых барьеров требуют Белград, Москва и представители ЕС и США, косовские сербы проводили мирные акции протеста.
«Мы можем точно сказать, что за девять месяцев с 21 ноября года до 21 августа на территорию Косово было поставлено на 298 миллионов евро меньше товаров из центральной Сербии. Эти потери ежедневно составляют 1 миллион и 87 тысяч евро», — заявил Ляйич агентству.
Министр отметил, что сопутствующий ущерб намного больше. По его данным, транспортные компании, доставлявшие товары в Косово и те, что обеспечивали логистику, сейчас или простаивают, или вынуждены искать другие направления. Кроме того, пострадало большое число производителей и поставщиков в центральной Сербии.