Вице-премьер Италии подал в суд на известного писателя из-за критики

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини подал в суд на писателя и разоблачителя мафии Роберто Савиано, обвинив его в распространении порочащих сведений.

Ранее на этой неделе Савиано поместил в Twitter фотографию мертвой женщины с ребенком в Средиземном море и спросил, «сколько удовольствия» министр, известный своей жесткой антимиграционной политикой, получает от этого изображения.

«Я подал в суд на Савиано, как обещал. Я принимаю любую критику, но не позволю никому говорить, что я помогаю мафии… или говорить, что я радуюсь смерти детей», — написал Сальвини в Twitter.

Савиано получил всемирную известность благодаря роману-репортажу о мафии «Гоморра». После публикации книги в 2006 году писатель находится под охраной полиции, опасаясь мести со стороны преступников.

По мотивам книги был снят одноименный фильм, номинированный в 2008 году на премию «Оскар». Писатель занимается также журналистской работой, сотрудничает с ведущими газетами Италии, а также США, Великобритании, Германии и ряда иных стран. Его главной темой остаются разоблачения преступлений мафии.

 

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| 2018-07-20T07:25:43+00:00 20 июля 2018, 11:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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