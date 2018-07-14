Виталию Мутко запретили появляться рядом с президентом FIFA Джанни Инфантино

СМИ узнали о запрете Виталию Мутко публично появляться рядом с президентом FIFA Джанни Инфантино, с которым он хорошо знаком. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Как рассказали источники телерадиовещательной корпорации, в Международной федерации футбола «не захотели ассоциироваться с чиновником, связанным с допинговым скандалом». При этом официально никаких запретов в отношении вице-премьера объявлено не было.

«В FIFA сказали, знаете, не хотим с ним ассоциироваться. Дворкович хорошо знает английский, аккуратный, не будет по 20 минут с журналистами о допинге говорить. Мутко весь чемпионат не светится», — утверждает источник.

24 просмотров
| 2018-07-14T09:28:44+00:00 14 июля 2018, 10:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss