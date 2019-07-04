Виталий Кличко: «Баку — фантастически красивый город!»

Эксклюзивное интервью # с мэром Киева Виталием Кличко

— Сравнительно недавно Киев отмечал свой день рождения. Вы родились в Киргизии, переехав с семьей в Украину в возрасте 14 лет. Помните первые впечатления от того Киева , в чем он выигрывал и в чем проигрывал Киеву нынешнему?

— Я влюбился в Киев сразу, он стал «моим» городом. Помню первые впечатления от украинской столицы: старинный город, широкий Днепр, много парков и зеленых зон, открытые, приветливые люди. Если говорить о том, как город изменился сейчас, то сегодня это современный, динамичный мегаполис, сохранивший свою историю и культуру, памятники архитектуры, свою неповторимую ауру. Я очень люблю Киев и хочу жить только здесь. Поэтому сегодня, как мэр города, делаю все, чтобы он стал комфортной и по-настоящему европейской столицей.

— Кстати, 25 июня исполнилось 5 лет, как Вы были избраны мэром Киева. Удалось ли за эти годы добиться всего того, что планировали, в должности столичного градоначальника?



— Мне и моей команде досталась в наследство старая, неэффективная система управления — негибкая и коррумпированная. И главнейшей задачей было эту систему изменить. Наши стартовые условия были далеки от идеальных: нам достался пустой бюджет города, неработающие социальные программы, «убитая», десятилетиями не ремонтированная городская инфраструктура. Нам пришлось коренным образом менять ситуацию в городе.

Мы упростили регуляторные процедуры, предложили понятные и прозрачные условия для ведения бизнеса, чтобы привлечь инвестиции. Киев первым из украинских городов внедрил систему управления Smart City. Это множество технологичных проектов: открытый бюджет и бюджет участия, электронные закупки, оплата счетов за различные сервисы в электронном виде, портал электронных петиций, единый электронный билет в общественном транспорте и много других инструментов. Мы делаем все, чтобы сделать жизнь киевлян более комфортной. И чтобы показать инвесторам, как город меняется и работает прозрачно и честно. И такой подход эффективен — ведь за последние несколько лет почти 60% прямых иностранных инвестиций пришли именно в столицу.

По сравнению с 2015 годом бюджет города вырос почти в 2 раза, а внешний долг столицы сократился почти в 5 раз. И я не преувеличу, если скажу, что Киев — островок процветания среди других украинских городов. Ежегодно население города увеличивается почти на 200 тыс. человек — ведь в украинской столице нет безработицы, тут самая высокая заработная плата по стране и лучшая социальная поддержка. Муниципальные власти дотируют, например, треть стоимости 380 лекарственных средств, которые можно приобрести в сети коммунальных аптек. Мы поддерживаем пенсионеров и социально незащищенные группы населения: у нас самая низкая стоимость социальных сортов хлеба, действует многофункциональная “Карта киевлянина”, которая обеспечивает бесплатный проезд в муниципальном транспорте и ряд других льгот для социально уязвимой части киевлян.

Мы активно обновляем инфраструктуру. За 4 года капитально отремонтировали 830 км дорог в городе. Их срок эксплуатации закончился десятки лет назад! Построили или полностью реконструировали 22 детских садика и 7 школ, 35 больниц и отделений, 7 родильных домов. Теперь это — новейшие медучреждения, с самым современным оборудованием. Мы обновляем парк муниципального транспорта и закупаем специальную коммунальную технику. За 4 года мы открыли 339 новых и реконструированных парков и скверов.

В прошлом году город вернул в муниципальное управление более 100 тыс. объектов тепло-энергетического комплекса, и с этого года мы запустили комплексную программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства, которым тоже не занимались в столице десятилетиями.

Мою работу не назовешь легкой, тем не менее, я воспринимаю все вызовы 4-миллионного Киева как свои. И радуюсь, когда на улице подходят люди и благодарят за новую дорогу или новый детский сад. Тогда я чувствую, что делаю все это не напрасно. У меня есть четкое видение развития города и, поверьте, мне хватит сил и драйва реализовать все наши начинания.

— Одним из самых знаковых событий в жизни украинской столицы стало торжественное открытие Пешеходно-велосипедного моста. Длина нового путепровода составила 212 метров, а ширина варьируется от 5 до 14 метров. Его особенностью стали стеклянные вставки в пол, благодаря чему открывается великолепный вид. Можно ли утверждать, что этот мост станет такой же визитной карточкой Киева, как Эйфелева башня для Парижа?



— Знаете, этот мост — действительно уникальный. Подобные мосты есть в Нью-Йорке, Лондоне, Китае, а в Украине ведь такого никто еще не делал. Его планировали возвести еще более 100 лет назад, и нам удалось реализовать эту задумку. Мы очень гордимся этим проектом. Он стал ключевым звеном большого туристического маршрута в историческом центре столицы. Когда мы завершим обустройство маршрута, можно будет обойти с комфортом почти всю историческую зону в сердце Киева. Начинаться он будет с Пейзажной аллеи и заканчиваться на холмах возле Киево-Печерской Лавры.

Уверен, что этот мост станет знаковым и для гостей города, и для киевлян. Уже сейчас это одна из самых популярных городских локаций — со дня его открытия он буквально наводнен людьми! И мне приятно, что очень многим он нравится — люди подходят, благодарят за него. Я практически каждый день приезжал проверять, как ведутся работы, и наблюдал, как постепенно вырисовывается та красота, которую мы видим сегодня. Помимо строительства моста, мы обустроили и прилегающую территорию: построили фонтан, укрепили склоны, реконструировали парк “Владимирская Горка”.

Я очень люблю свой город, хорошо знаю его историю и хочу показать его туристам с лучшей стороны. Хочу, чтобы каждый гость, уезжая из Киева, хотел обязательно вернуться сюда. У Киева огромный туристический потенциал — я побывал во многих странах и могу сравнивать, поэтому я и моя команда делаем и продолжим делать все, чтобы в украинскую столицу приезжало как можно больше гостей.

— Вы несколько раз бывали и в Баку. Что бы Вы рассказали киевлянам, которые не бывали в Баку, о нашей столице?



— Баку — фантастически красивый город! Я был восхищен тем, с какой любовью в нем сочетаются бесценное историческое наследие и современность. Колоритный древний Ичери-Шехер, “Старый город”, который занесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, гармонично соединяется с “Пламенными башнями” — ультрасовременными небоскребами. Дворец Ширваншахов, Девичья башня, Приморский бульвар, Гобустанский заповедник, многочисленные фонтаны и великолепные парки — Баку есть что показать! Приезжая в разные города мира, я теперь не могу смотреть на них глазами простого туриста. Зная о функционировании городской среды не понаслышке, я для себя отмечаю особенности сохранения старинных построек, подсветку зданий, как обустроены общественные пространства, как работает городской транспорт. Честно признаюсь, что часто заимствую идеи, которые могут быть применены в Киеве. Опыт Баку в этом плане был мне чрезвычайно интересен, и я благодарен моим бакинским коллегам за поддержку и готовность этим опытом делиться.

— Кстати, о Ваших бакинских коллегах. Участие в нынешнем праздновании Дня города принял и глава исполнительной власти Баку Эльдар Азизов. О чем Вам удалось договориться с ним, какое впечатление произвел на Вас наш столичный градоначальник?

— Поскольку это была наша первая встреча, мне приятно было познакомиться. Мы договорились продолжить сотрудничество наших городов — в культурной, экономической сферах, в привлечении инвестиций. Сегодня в Киеве работает немало азербайджанских компаний, и мы ценим усилия азербайджанского бизнеса в сотрудничестве с Украиной, в инвестировании в нашу страну и в нашу столицу.

— В ходе празднования Дня города, на бульваре Дружбы народов состоялось торжественное открытие памятника великого азербайджанского мыслителя Имаммедина Насими. Как Вы оцениваете роль Посольства Азербайджана в Украине и азербайджанской диаспоры в деле строительства парков, скверов в столице Украины?



— Я очень рад, что в Киеве появляется все больше уголков, которые отражают национальный колорит городов-побратимов Киева. И мы благодарны Посольству Азербайджана и азербайджанской общине за вклад в развитие нашего города. Азербайджанская диаспора — одна из наиболее многочисленных в Украине, активно инвестирует в проекты в киевской столице.

Что касается городских парков, то сквер имени Гейдара Алиева c уникальным фонтаном-ковром, уютный сквер имени Муслима Магомаева давно стали любимым местом отдыха киевлян. И очень приятно, что эти парки несут в себе частичку богатейшего культурного достояния Азербайджана.

— Последний вопрос. Каким Вы видите свое политическое будущее и какой Вам видится Украина при новом Президенте Владимире Зеленском?

— Этот год — особенно насыщенный и сложный для Украины. Состоялись президентские выборы, скоро — досрочные парламентские выборы: в разгаре избирательная кампания. Перед нами стоит много вызовов, и Украина очень ценит поддержку всех друзей и партнеров на своем пути к зрелой европейской демократии.

Я приветствую участие в выборах новых политических сил и новых политиков. Но это, безусловно, должны быть ответственные политики, с реальной программой действий и четким видением курса, которым будет следовать наше государство. Я готов к сотрудничеству и со своей стороны делаю все, чтобы в Украине и ее столице были внедрены необходимые реформы, включая борьбу с коррупцией. Я считаю, что сейчас для украинского общества особенно важны доверие и единство. Политические элиты должны проводить политику реальных изменений в стране, положительный эффект от которых должен почувствовать каждый украинец.

Киев сегодня показывает пример экономических и социальных преобразований другим украинским городам. Как мэр, я прилагаю много усилий, чтобы Киев — и географически, и ментально европейский город — стал европейской столицей и по стандартам жизни. Ведь все большие изменения начинаются с сердца страны — с ее столицы!