Вирус-«киллер» микробов спас жизнь девушке в США

Американские биологи спасли жизнь 15-летней девушке, впервые успешно применив созданный ими «синтетический» вирус-бактериофаг для уничтожения легочной инфекции, стойкой к действию всех существующих антибиотиков. Итоги их опытов были раскрыты в статье в журнале Nature Medicine, сообщает РИА Новости.

«Я даже не планировал использовать вирусы для лечения реальных больных. У меня была огромная коллекция бактериофагов, которые, как я считал, должны были помочь нам раскрыть различные тайны мира бактерий. Мы абсолютно не думали о том, что мы дойдем до того момента, что они будут применяться в терапевтических целях», — рассказывает Грэм Хэтфулл из университета Питтсбурга (США).

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых «супербактерий» – микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков.