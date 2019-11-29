Виновата халатность: жертвами угарного газа ежегодно становятся несколько сот человек

С приходом холодов в стране увеличивается число отравлений угарным газом, и это происходит из года в год. Из-за отсутствия нормального централизованного отопления, люди в квартирах пытаются согреться подручными средствами. В частных домах это часто единственная возможность не замерзнуть.

Главный токсиколог Главного управления здравоохранения города Баку, доктор философии по медицине Исмаил Эфендиев заявил # о том, что статистика количества пострадавших от угарного газа за 2019 год будет в январе 2020 года. Каждый год в связи с такими отравлениями к врачам обращаются несколько тысяч человек, однако госпитализируют не более 500-600 человек. Зимой случаи отравлений резко возрастают, летом их фиксируют редко. Основные симптомы отравления — слабость, головокружение, головная боль.

«Большое число отравлений угарным газом связано с тем, что люди не соблюдают правила технической безопасности при обращении с газовыми приборами. Нет вентиляционных отверстий, неправильно установлены или забиты дымоходы, в результате чего в ветреную погоду газ задувает обратно в квартиру»,– говорит главный токсиколог.

В 70% случаев отравления происходят в ванной комнате. Пострадавшие, как отмечает врач, часто говорят, что чувствовали недомогание во время купания, но продолжали купаться. Такое поведение является ошибочным. С момента появления симптомов до потери сознания может пройти всего 10-15 секунд, то есть действовать надо немедленно.

Также нередко травятся владельцы иранских печек. Были случаи, когда во сне гибли целыми семьями из-за того, что не выключали на ночь обогревательные приборы, работающие на газе. Опасен и древесный уголь. Случаи отравления из-за неправильной эксплуатации приборов, работающих на нем, происходят в частных домах. Отравления происходят и из-за работы двигателя внутреннего сгорания, в результате пожаров.

«Серьезнее всего от отравления страдают те, у кого имеется гипоксия, сахарный диабет, нарушения обмена веществ и ряд других заболеваний, а также беременные женщины. Первая помощь – обеспечить пострадавшему доступ к свежему воздуху и тут же вызвать скорую. Некоторые родственники начинают сами лечить пострадавшего, например гатыгом, что приводит к печальным последствиям. Они теряют драгоценное время. Если человек очнулся после отравления и вроде бы здоров, это еще ни о чем не говорит. Где-то через двое суток его состояние снова ухудшится. Потому надо обязательно надо сразу же обращаться за врачебной помощью»,– заявил И.Эфендиев.

Часто же за помощью обращаются на 2-3 сутки, а ведь отравление угарным газом может иметь серьезные последствия для организма. Речь, по словам токсиколога, о нарушении мозгового кровообращения, острой сердечной недостаточности, человек может потерять память и т.д. все зависит от того, какой участок мозга пострадал.

«Был случай, когда из-за несвоевременного обращения к врачам, человек пострадал так сильно, что остался в вегетативном состоянии. Иногда лечение больных занимает 3-6 месяцев. Отравления угарным газом приводят к высокому проценту смертельных исходов на месте происшествия. Если же больного вовремя доставили в больницу, то с ним в большинстве случаев все будет нормально. У нас есть кислородные барокамеры, специальные препараты, помогающие предотвратить опасные последствия отравления»,–сказал врач.

Кстати, в последнее время имеют место и массовые истерии из-за частых случаев отравлений угарным газом. Так, как рассказал И.Эффендиев, недавно по поводу отравления угарным газом обратились несколько студенток. Признаки отравления обнаружили у той из них, которая принимала ванну, остальным же стало казаться, что и они отравились. Это уже невроз, панические атаки.

И.Эффендиев отметил, что для предупреждения утечки угарного газа в каждой квартире и доме желательно установить детектор угарного газа. Он компактный, работает от пальчиковых батареек и стоит недорого, потому общедоступен. Как только концентрация газа в помещении превышает допустимую норму, он подает резкий сигнал, который услышит даже спящий.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отмечает, что детекторы и правда способны предупредить об опасности, хотя они не являются идеальными, но это хотя бы что-то. Однако должны быть более доступными, говорит он #. Эксперт сделал для своего жилища прибор подачи воздуха в случае увеличения концентрации угарного газа, ведь свежий воздух – главное спасение от отравления.

По его словам, необходимо, чтобы соответствующие службы более ответственно подходили к профилактике случаев отравлений угарным газом, а также чаще просвещали население о том, как правильно эксплуатировать газовые приборы.

Кстати, на днях МЧС обратилось по этому поводу к населению. В распространенном данной структурой заявлении говорится о том, что газовые приборы должны находиться в исправном состоянии и соответствовать установленным стандартам, высота помещения, в котором находится газовый прибор, должна быть не менее 2 м 20 см, вентиляционная система должна быть исправна, форточка открыта, в ванной комнате должна иметься вентиляционная труба, в нижней части двери — отверстие для притока воздуха, чистку дымоходов необходимо проводить дважды в год.